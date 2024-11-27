Россия высылает британского дипломата за предполагаемый шпионаж

26 ноября 2024 года Россия выслала британского дипломата, работавшего в посольстве в Москве, обвинив его в шпионаже, что стало очередным ударом по ухудшающимся дипломатическим отношениям между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, МИД России заявил, что британский дипломат намеренно предоставил ложную информацию для въезда в страну в качестве прикрытия для шпионской деятельности, тем самым нарушив российское законодательство.

Российские органы безопасности «выявили признаки ведения им разведывательно-подрывной работы на территории страны», сообщили в МИД РФ.

После этого МИД России лишил дипломата дипломатической аккредитации и приказал ему покинуть Россию в течение двух недель.

В августе Россия отозвала аккредитацию дипломатов также по обвинениям в шпионаже. В то время Британия охарактеризовала обвинения как «совершенно беспочвенные».