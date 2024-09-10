Россиян могут обязать мириться при расторжении брака

Россиян могут обязать мириться при расторжении брака

Министерство юстиции России рассматривает возможность введения в стране обязательной процедуры примирения, предшествующей расторжению брака, сообщает Zakon.kz.

По информации «Лайфхакер», так супруги смогут не только наладить отношения, но и договориться о разделе имущества, взыскании алиментов и том, где будут жить дети.

В Минюсте рассказали, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти. Процедура носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, поэтому не пользуется популярностью.

Председатель думского комитета по делам семьи Нина Останина рассказала, что обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением ввести обязательную медиацию при разводах ещё в 2023 году. Министр согласился с этим, но оказалось, что не все относятся к инициативе положительно. В частности, оппоненты считают, что государство таким образом «вмешивается в дела семьи».

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