Россияне стали меньше смотреть YouTube из-за замедления

Россияне стали меньше смотреть YouTube из-за замедления

Россияне стали меньше смотреть YouTube из-за замедления

С конца июля россияне меньше времени проводят на YouTube. В прошлом месяце началось замедление видеохостинга, сообщает Zakon.kz.

В исследовательской компании Mediascope сообщили, что если до этого им пользовались в среднем 50-52 минуты в день, то с 29 июля этот показатель начал падать каждую неделю: до 49, 43, 39 и 38 минут.

То есть, за неполный месяц время сократилось на 12-14 минут. Среднесуточный охват платформы за этот же промежуток времени снизился с 46 до 41%.

Сайт теряет популярность даже среди постоянных пользователей. С начала мая до конца июля эта категория зрителей в среднем проводила на нем 111 минут в день, а теперь только 91-92 минуты.

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