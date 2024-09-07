Россиянин случайно поджег сына, пытаясь пожарить шашлык

Россиянин случайно поджег сына, пытаясь пожарить шашлык

Россиянин случайно поджег сына, пытаясь пожарить шашлык

В Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал, когда готовил шашлыки и случайно поджег 11-летнего сына, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте в российском регионе пишет Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на даче в городском округе Серебряные Пруды, когда там отдыхала вся семья. В какой-то момент отец взял бутылку для розжига и расплескал содержимое, пока лил в мангал. Его сын находился рядом. Жидкость попала на него, а потом на мальчика перекинулся и огонь. У школьника загорелась одежда.

Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожог второй степени – почти 50% тела.

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