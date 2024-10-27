Россиянка провела обряд от бедности и окончательно разорилась

Жительница Бурятии решила раз и навсегда избавиться от финансовых проблем и обратилась к тарологу. Гадалка пообещала женщине открыть денежный поток, но не бесплатно, сообщает Zakon.kz.

На обряд за 12 тысяч рублей (более 60 тысяч тенге) женщина оформила кредит. На следующий день таролог намекнула клиентке, что пора пользоваться шансом и заняться инвестициями. Россиянка согласилась и перевела на указанный гадалкой счет все свои сбережения – порядка 80 тысяч рублей (более 400 тысяч тенге).

По информации Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», сейчас делом занимаются правоохранительные органы.