Россиянка в 40 лет обнаружила, что родилась 83 июня

В России жительница Южно-Сахалинска обнаружила грубую опечатку в своем свидетельстве о рождении, сообщает Zakon.kz.

Запись акта о регистрации ее рождения датирована 83 июня.

Как рассказала astv.ru женщна, ошибку она заметила случайно, листая документы от скуки в очереди.

«40 лет прожила с такой интересной датой и не знала», – рассказала россиянка.

Примечательно, что за это время опечатку никто не замечал и в различных инстанциях. Например, когда женщина получала паспорт.

Реальная же дата рождения женщины – 3 июня.