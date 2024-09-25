Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Незаконный ввоз 17 тонн сладкого перца пресекли сотрудники Тюменской таможни и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает Zakon.kz.

По информации Тюменской таможни, товар везли из Казахстана в Москву для реализации.

«В ходе контроля таможенники установили, что на перемещаемой продукции отсутствовала обязательная маркировка: данные о производителе, наименовании, стране происхождения, стране-экспортере, условиях и сроках хранения продукции», – рассказали в таможне.

По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представители Россельхознадзора завели дело об административном правонарушении. А большегруз с овощами развернули обратно в Казахстан.

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