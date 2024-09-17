Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер часто публикует снимки, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз он поделился фотографиями крупнейшего пресноводного озера в Южной Америке, сообщает Zakon.kz.

Публикация в Telegram-канале космонавта была размещена 17 сентября 2024 года.

«Под крылом корабля», а точнее солнечной батареей, показалась жемчужина Анд – озеро Титикака. Это крупнейшее пресноводное озеро в Южной Америке и самое крупное высокогорное в мире. Оно расположено на границе Боливии и Перу на высоте 3812 метров и хранит о себе множество легенд», – уточнил Вагнер.

Название Титикака изначально относилось к острову Исла-дель-Соль. Оно состоит из слов языка индейцев кечуа: тити «свинец» и кака «камень, гора».

Космонавт также рассказал о соседнем объекте – крупнейшем в мире солончаке Уюни.