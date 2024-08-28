Российского активиста задержали за пикет в поддержку Павла Дурова

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 10 суток активиста Либертарианской партии России Владислава Мазура во время пикета в поддержку Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

По информации ОВД-Инфо, активиста задержали по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщает его защитник Вероника Глазкова.

Мазур поступил в отделение полиции 25 августа. Молодого человека доставили в ОВД «Якиманка», составили протокол и оставили на ночь до суда.

На заседании судья Замоскворецкого суда изучила видео, на котором видно, что Мазур не оказывает сопротивление полиции, а спокойно идет к автозаку. Несмотря на это, судья сочла показания полицейских более весомыми.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту во Франции. Его обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с использованием мессенджера.