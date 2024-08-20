Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии

Российская общественница Екатерина Мизулина призвала следственный комитет проверить 46-летнего блогера из-за подозрений в педофилии, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, 19 августа глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей.

«Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы… Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку». Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина

В своем Telegram-канале Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.

В итоге лидера «Движение инцелов России» Поднебесного задержали.