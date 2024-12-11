Рост, торгово-строительная компания
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Заводская, 50в
Индекс: 392018.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒851‒20‒20
Сайт: nan
вид деятельности: Садово-парковая мебель / Аксессуары, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты