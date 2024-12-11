Рост, торгово-строительная компания

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Заводская, 50в

Индекс: 392018.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒851‒20‒20

Сайт: nan

вид деятельности: Садово-парковая мебель / Аксессуары, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты