РостСтройКом
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: Гвардейский переулок, 11/4
Индекс: 344011.0
Телефон: +7 (863) 218‒55‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://roststroykom.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк