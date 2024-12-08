РостСтройКом

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Гвардейский переулок, 11/4

Индекс: 344011.0

Телефон: +7 (863) 218‒55‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://roststroykom.ru

вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк