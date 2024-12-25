Ротинар групп, компания

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: шоссе Западная промзона Энтузиастов, 7 ст1

Индекс: 143912.0

Телефон: +7 (499) 703‒07‒47

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://rr-grup.ru/

вид деятельности: Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк