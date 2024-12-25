Ротинар групп, компания
город: Балашиха
Район: Балашиха городской округ
Адрес: шоссе Западная промзона Энтузиастов, 7 ст1
Индекс: 143912.0
Телефон: +7 (499) 703‒07‒47
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://rr-grup.ru/
вид деятельности: Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк