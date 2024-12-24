Роял брик, торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Серова, 51/11

Индекс: 420034.0

Телефон: +7 (843) 250‒87‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://royal-panel.ru

вид деятельности: Реконструкция и капремонт зданий, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк