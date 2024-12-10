Руф Поинт, торгово-монтажная компания
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Путейская, 23а
Индекс: 300041.0
Телефон: +7 (4872) 79‒19‒97
Мобильный Телефон: +7‒920‒797‒97‒91
Сайт: http://roof-point.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду