Руф Поинт, торгово-монтажная компания

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Путейская, 23а

Индекс: 300041.0

Телефон: +7 (4872) 79‒19‒97

Мобильный Телефон: +7‒920‒797‒97‒91

Сайт: http://roof-point.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду