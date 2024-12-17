Руфарсенал
город: Обнинск
Район: Обнинск городской округ
Адрес: Киевское шоссе, 33а
Индекс: nan
Телефон: +7 (48439) 9‒36‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://siding101.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт