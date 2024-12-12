Руффмастер, компания
город: Таганрог
Район: Таганрог городской округ
Адрес: Поляковское шоссе, 11а/1
Индекс: nan
Телефон: 8‒800‒600‒53‒21
Мобильный Телефон: +7‒903‒407‒09‒84
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк