Руффмастер, компания

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Поляковское шоссе, 11а/1

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒600‒53‒21

Мобильный Телефон: +7‒903‒407‒09‒84

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк