Руфмастер, торговая фирма
город: пос. Дубовое
Район: Белгородский район
Адрес: Широкая улица, 5а
Индекс: 308501.0
Телефон: +7 (4722) 735‒000
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80aktsadhlj.xn--p1ai
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду