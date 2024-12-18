Руфмастер, торговая фирма

город: пос. Дубовое

Район: Белгородский район

Адрес: Широкая улица, 5а

Индекс: 308501.0

Телефон: +7 (4722) 735‒000

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aktsadhlj.xn--p1ai

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду