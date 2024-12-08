Руммаркет, магазин строительных материалов и сантехники
город: Минусинск
Район: Минусинск городской округ
Адрес: Пристанская, 1
Индекс: 662601.0
Телефон: 8‒804‒700‒41‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://room-market.com
вид деятельности: Бензоинструмент, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материа
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду