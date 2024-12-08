Руммаркет, магазин строительных материалов и сантехники

город: Минусинск

Район: Минусинск городской округ

Адрес: Пристанская, 1

Индекс: 662601.0

Телефон: 8‒804‒700‒41‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://room-market.com

вид деятельности: Бензоинструмент, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материа

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду