Рус Декор, магазин декоративных штукатурок

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Молодёжная улица, 107Б

Индекс: 426073.0

Телефон: +7 (3412) 91‒20‒02

Мобильный Телефон: +7‒912‒870‒05‒03

Сайт: http://rusdekor18.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: с 09:00 до 21:00, Вс: с 10:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк