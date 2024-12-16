Рус Декор, магазин декоративных штукатурок

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Удмуртская улица, 304к

Индекс: 426034.0

Телефон: +7 (3412) 65‒51‒85

Мобильный Телефон: +7‒912‒870‒05‒03

Сайт: http://rusdekor18.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк