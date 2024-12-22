Русроял-юг, торговая компания
город: пгт Яблоновский
Район: Тахтамукайский район
Адрес: Ленина, 39а/3
Индекс: 385140.0
Телефон: +7 (87771) 9‒53‒23
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Подвесные потолки, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк