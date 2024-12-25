Рязань Профлист Металл, торгово-монтажная компания
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Окружная дорога 185 километр, 1 к1
Индекс: 390020.0
Телефон: +7 (4912) 211‒311
Мобильный Телефон: +7‒930‒888‒33‒66
Сайт: http://proflist-62.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство бань / саун, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты