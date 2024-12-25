Рязань Профлист Металл, торгово-монтажная компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, 1 к1

Индекс: 390020.0

Телефон: +7 (4912) 211‒311

Мобильный Телефон: +7‒930‒888‒33‒66

Сайт: http://proflist-62.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство бань / саун, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты