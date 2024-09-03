Румяна для лица `CATRICE` CHEEK LOVER MARBLED BLUSH тон 010

501 ₽ 425 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 60 г

Высота упаковки: 23 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 70 мм

Тег: Румяна для лица

Раздел: румяна

Артикул 233224

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Мраморные румяна Cheek Lover — притягивают взгляд своей уникальной текстурой. Благодаря высокопигментированной текстуре с мелким шиммером, сияющие щеки с естественным финишем гарантированы. Идеально подходят для подчеркивания контуров лица и придания свежести!

Способ применения: Лучше всего наносить румяна кистью для румян: Наберите кистью необходимое количество румян, затем… стряхните излишки, постучав кистью по запястью. Теперь нанесите румяна непосредственно на скулы, двигаясь по направлению к вискам. После этого аккуратно растушуйте границы.

Состав: TALC, MICA, ZEA MAYS (CORN) STARCH, OCTYLDODECANOL, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, TROPOLONE, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, XANTHAN GUM, TIN OXIDE, CI 15850 (RED 7 LAKE), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).