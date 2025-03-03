Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357

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ВСЕ ОТТЕНКИ Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357 Артикул 242770 639 ₽ 543 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 19 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 53 мм

Ширина упаковки: 25 мм

Длина упаковки: 25 мм

Тег: Румяна для лица

Раздел: румяна

Артикул 242770

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



Все товары бренда «Универсальный стик для макияжа Cheeky devil способен заменить собой несколько средств в твоей косметичке. Обладает свойствами бальзама, благодаря мягкой текстуре и ухаживающим компонентам, и свойствами тинта, поэтому текстура отлично тушуется, встраиваясь в кожу и создавая эффект естественного цвета. Тающая текстура и полупрозрачный финиш придают коже здоровый румянец. Наноси стик на губы, глаза и щеки для создания быстрого освежающего макияжа. Стик обогащен маслом Ши – высоко увлажняющим ингредиентом, который помогает успокоить и разгладить покрасневшую, сухую или усталую кожу. «

Способ применения: нанеси румяна на кожу и мягко растушуй пальцем или кистью. Наноси стик на губы, глаза и щеки для… создания быстрого освежающего макияжа.

Состав: Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisostearate, CI 77891, Copernicia Cerifera Cera, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Oil, Cera Microcristallina, Synthetic Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Aluminum Hydroxide, Squalane, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Cocos Nucifera Oil, Alumina,Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, CI 77491, CI 77499, CI 73360. Обзор от бренда