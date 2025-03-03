Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357

Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357

Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357

  • Максимальная скидка по карте -15%
  • Максимальная скидка по карте -15%
  • Максимальная скидка по карте -15%

ВСЕ ОТТЕНКИ Румяна для лица `SHU` CHEEKY DEVIL в стике тон 357 Артикул 242770 639 ₽ 543 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 19 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 53 мм
  • Ширина упаковки: 25 мм
  • Длина упаковки: 25 мм
  • Тег: Румяна для лица
  • Раздел: румяна
  • Артикул 242770
  • Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN

Все товары бренда «Универсальный стик для макияжа Cheeky devil способен заменить собой несколько средств в твоей косметичке. Обладает свойствами бальзама, благодаря мягкой текстуре и ухаживающим компонентам, и свойствами тинта, поэтому текстура отлично тушуется, встраиваясь в кожу и создавая эффект естественного цвета. Тающая текстура и полупрозрачный финиш придают коже здоровый румянец. Наноси стик на губы, глаза и щеки для создания быстрого освежающего макияжа. Стик обогащен маслом Ши – высоко увлажняющим ингредиентом, который помогает успокоить и разгладить покрасневшую, сухую или усталую кожу. «

Способ применения: нанеси румяна на кожу и мягко растушуй пальцем или кистью. Наноси стик на губы, глаза и щеки для… создания быстрого освежающего макияжа.

Состав: Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisostearate, CI 77891, Copernicia Cerifera Cera, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Oil, Cera Microcristallina, Synthetic Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Aluminum Hydroxide, Squalane, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Cocos Nucifera Oil, Alumina,Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, CI 77491, CI 77499, CI 73360. Обзор от бренда

youcanchoose

Маска для лица `TROUBLESS` с пантенолом и аллантоином (успокаивающая) 25 мл

Крем тональный для лица `LUXVISAGE` CC CREAM active complex SPF 10 тон 30 natural

Пластыри для носа `A`PIEU` против черных точек 3 шт

Пластыри для носа `A`PIEU` против черных точек 3 шт

Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

Гель для умывания `SKINPHORIA` MATTE&BALANCE себорегулирующий для жирной и комбинированной кожи 150 мл

Гель для умывания `SKINPHORIA` MATTE&BALANCE себорегулирующий для жирной и комбинированной кожи 150 мл

Интерьерные духи `GAMMA D`ORO` Королевское манго 55 мл

Интерьерные духи `GAMMA D`ORO` Королевское манго 55 мл

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.