Сад, группа компаний
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: дорога на Турухтанные острова, 5 к2 ст1
Индекс: 198096.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒813‒34‒49
Сайт: nan
вид деятельности: Керамогранит, Реконструкция и капремонт зданий, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк