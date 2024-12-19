Сад, группа компаний

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: дорога на Турухтанные острова, 5 к2 ст1

Индекс: 198096.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒911‒813‒34‒49

Сайт: nan

вид деятельности: Керамогранит, Реконструкция и капремонт зданий, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк