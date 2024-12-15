Саксэс, склад

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Северо-Садовая улица, 16а ст32

Индекс: 610042.0

Телефон: 8‒800‒511‒94‒41

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-7sbbf7buapmcaf3m.xn--p1ai

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Рольставни, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк