Самарский металлопрофильный завод, металлопрокатная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Горная, 6 ст1

Индекс: 443082.0

Телефон: +7 (846) 200‒31‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://gksmz.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк