Самарский металлопрофильный завод, металлопрокатная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Горная, 6 ст1
Индекс: 443082.0
Телефон: +7 (846) 200‒31‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://gksmz.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк