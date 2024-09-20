Самая влиятельная ведущая в мире Опра Уинфри взяла интервью у Камалы Харрис

Самая влиятельная ведущая в мире Опра Уинфри взяла интервью у Камалы Харрис

Самая влиятельная ведущая в мире Опра Уинфри взяла интервью у Камалы Харрис

19 сентября кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис дала интервью знаменитой телеведущей Опре Уинфри, сообщает Zakon.kz.

Женщины встретились на мероприятии «Объединимся во имя Америки». Первым делом Уинфри отметила стремительное преображение Харрис после того, как президент Джо Байден вышел из гонки в конце июля. Ведущая откровенно не скупилась на комплименты в адрес Харрис, похвалив ее за «вхождение в силу».

А ведь на кону такого слияния – миллион голосов со стороны избирателей в колеблющихся штатах. Таковыми оказались:

  • Пенсильвания;
  • Джорджия;
  • Мичиган.

Почему миллион? Выяснилось, что именно столько принесла поддержка Опры Бараку Обаме на праймеризе в 2008 году.

По данным экспертов, аудитория на YouTube к концу мероприятия составила около 100 тыс. человек. Аккаунты Уинфри и Харрис в Instagram, Facebook, Tiktok и Twitch также показали это событие.

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Публикация от Oprah (@oprah)

Днями ранее стало известно, что Опра специально для раскрутки Харрис пригласила ее для развернутого интервью.

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