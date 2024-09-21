Самого любящего кота в мире признали достоянием нации

Титул «Национальный кот года» (Cats Protection 2024) ушел к черно-белому Марли, живущему в приюте для женщин, переживших жестокое обращение и насилие в Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, питомец сумел обойти тысячи претендентов на эту награду и выиграл, благодаря своему дару дарить любовь и сочувствие. Руководитель приюта Caritas Bakhita House в Лондоне Карен Энстисс призналась, что очень горда тем, что это звание досталось именно Марли.

«Он прекрасный пример силы любви», – заявила она.

Карен рассказала, что когда к ним попадают новые подопечные, то котик нежно кладет лапку на на их ноги. Для многих за долгие годы это первый акт доброты, которые проявляли к ним за долгие годы. Питомец обладает даром сочувствия и сумел помочь многим женщинам встать на путь выздоровления.

Самому Марли сейчас семь лет. Четыре года он жил в приюте для бездомных животных, а до этого жил в семье, где другая кошка всячески терроризировала его.

«Думаю, из-за того, что ему самому пришлось нелегко, он понимает чувства наших подопечных», – говорит Энстисс.

При этом она отметила, что Марли всегда ведет себя очень деликатно. Сначала он садится рядом с женщинам, чтобы посмотреть на их реакцию, а затем нежно кладет лапку им на ногу, давая понять, что они не одиноки.