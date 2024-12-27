СамоСтрой, магазин строительных и отделочных материалов

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Базовая, 6Б лит А

Индекс: 445004.0

Телефон: +7 (8482) 63‒36‒53

Мобильный Телефон: +7‒927‒893‒36‒53

Сайт: http://samostroy63.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк