Самстрой, производственная компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Дружбы, 1а/4

Индекс: 623110.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒198‒34‒63

Сайт: http://samstroi1.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк