Самстрой, производственная компания
город: Первоуральск
Район: Первоуральск городской округ
Адрес: Дружбы, 1а/4
Индекс: 623110.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒198‒34‒63
Сайт: http://samstroi1.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк