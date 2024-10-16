Самые дорогие породы кошек

Самые дорогие породы кошек

Самые дорогие породы кошек

Некоторые породы кошек в мире отличаются не только своей экзотической, яркой внешностью и редкостью, но и высокой ценой, сообщает Zakon.kz.

Предлагаем список самых дорогих пород кошек, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов.

Самые дорогие породы кошек

Одна из самых дорогих и редких кошек в мире. Это гибрид африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и домашней породы. Их стоимость варьируется от 15 000 до 125 000 долларов.

Ашера имеет крупный размер и леопардовый окрас. Они очень дружелюбные и экзотичные.

Эту породу считают элитной, символом престижа.

Самые дорогие породы кошек

Эта порода – гибрид африканского сервала и домашней кошки. Саванна имеет высокие лапы, большие уши и дикий внешний вид. Их цена составляет 10 000-50 000 долларов.

Саванны умные и активные, но при этом ласковые. Их темперамент ближе к собачьему – любят играть и привязываются к хозяину. Эти кошки часто требуют много внимания и пространства.

Бенгальская кошка

Самые дорогие породы кошек

Эту породу вывели путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашними породами. У бенгалов яркий пятнистый или мраморный окрас, напоминающий диких хищников. Их цена: 2 000-25 000 долларов.

Бенгалы активные, умные и ласковые. Кстати, их стоимость зависит от поколения – чем ближе кошка к своему дикому предку, тем выше цена.

Самые дорогие породы кошек

Это редкая порода из Таиланда, известная своими белоснежными шерстью и разноцветными глазами (гетерохромией). В древности таких кошек считали символом удачи. Стоят они от 7 000 до 11 000 долларов

Эта порода отличается дружелюбием и преданностью. В Таиланде их называли «алмазным глазом» и считали священными.

Самые дорогие породы кошек

Российская порода бесшерстных кошек с элегантным телом и удлиненной мордой. Она выведена путем скрещивания ориентальных и донских сфинксов. Это очень привязчивые и дружелюбные животные, любят находиться рядом с людьми.

Петерболды плохо переносят холод из-за отсутствия шерсти.

Цена питомцев: 1 700-5 000 долларов

Самые дорогие породы кошек

Это редкая порода с волнистой или кудрявой шерстью. Кошки обладают необычным видом, будто только что вышли из салона красоты.

Они ласковые и дружелюбные, не требуют сложного ухода. Стоят такие кошки от 1 500 до 6 000 долларов.

Некоторые особи практически не линяют, что делает их привлекательными для аллергиков.

Самые дорогие породы кошек

Эта порода напоминает миниатюрного тигра благодаря своему окрасу. Название происходит от слов «toy» (игрушка) и «tiger» (тигр).

Несмотря на «дикий» окрас, это дружелюбные, умные и игривые кошки. Любят активные игры и привязываются к хозяевам.

Стоят они 3 000-7 000 долларов.

Самые дорогие породы кошек

Эти кошки известны своей полной или частичной бесшерстностью. Сфинксы обладают экзотической внешностью и уникальным шармом. Они очень общительные, любят внимание и тепло. Цена: 2 000-6 000 долларов

Самые дорогие породы кошек

Одна из самых крупных пород кошек с длинной шерстью и пушистым хвостом. Кошки дружелюбные и умные, хорошо ладят с детьми и другими животными. Интересно, что цена зависит от окраса и родословной. Она варьируется от 1 500 до 4 000 долларов.

Отметим, что самые дорогие кошки – это обычно либо гибридные породы с дикими корнями (ашера, саванна), либо редкие или экзотические виды (кхо-мани, сфинкс). Их высокая цена определяется сложностью разведения, родословной и редкостью породы.

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