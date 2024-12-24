Сан руф, торговая компания
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Ильюшина, 3
Индекс: 394028.0
Телефон: +7 (473) 229‒39‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.xn--80a0ajbng.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк