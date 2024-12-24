Сан руф, торговая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Ильюшина, 3

Индекс: 394028.0

Телефон: +7 (473) 229‒39‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.xn--80a0ajbng.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк