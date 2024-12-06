Сандор, сервисно-торговая компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Блюхера, 2/3

Индекс: 610002.0

Телефон: +7 (8332) 209‒215

Мобильный Телефон: +7‒982‒383‒13‒00

Сайт: http://sandordiskont.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк