Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Доватора, 27
Индекс: 454048.0
Телефон: +7 (351) 701‒45‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кондиционеры, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Монтаж климатических систем, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабже
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк