Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Доватора, 27

Индекс: 454048.0

Телефон: +7 (351) 701‒45‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кондиционеры, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Монтаж климатических систем, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабже

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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