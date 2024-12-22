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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кондиционеры, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Монтаж климатических систем, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабже

Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма