Сатурн, строймаркет
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Молодцова, 14 ст5
Индекс: 127081.0
Телефон: +7 (495) 223‒60‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://msk.saturn.net
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицовочный камень, Обои, Отделочные ма
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду