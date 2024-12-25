Сатурн, строймаркет

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Лахтинский проспект, 139 лит Е

Индекс: 197229.0

Телефон: +7 (812) 322‒22‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://spb.saturn.net

вид деятельности: Абразивный инструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Песок /

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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