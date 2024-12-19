Savewood, торгово-производственная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Озёрная улица, 42
Индекс: 119361.0
Телефон: +7 (499) 281‒61‒94
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://savewood.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Ландшафтная архитектура, Напольные покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты