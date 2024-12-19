Savewood, торгово-производственная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Озёрная улица, 42

Индекс: 119361.0

Телефон: +7 (499) 281‒61‒94

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://savewood.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Ландшафтная архитектура, Напольные покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты