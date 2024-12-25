Сайдинг кровля Сибирь, оптово-розничная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Джамбульская, 4

Индекс: 660055.0

Телефон: +7 (391) 271‒52‒19

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sajding-krovlya-sibir.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Отделочные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата по QR-коду