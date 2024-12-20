Сайдинг под камень, компания по продаже и монтажу фасадных систем, винилового сайдинга и японских фасадов

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Волгоградская, 51а

Индекс: 650056.0

Телефон: +7 (3842) 24‒23‒00

Мобильный Телефон: +7‒923‒538‒21‒48

Сайт: http://www.dolomit-kem.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк