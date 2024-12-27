Сайдинг-Ставрополь, оптово-розничная компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Старомарьевское шоссе, 9е

Индекс: 355008.0

Телефон: +7 (8652) 29‒82‒31

Мобильный Телефон: +7‒909‒765‒83‒15

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду