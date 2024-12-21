Сайдинг-центр Рязань, торговая компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, 2Б к5

Индекс: 390020.0

Телефон: +7 (4912) 99‒72‒38

Мобильный Телефон: +7‒961‒130‒99‒18

Сайт: http://sayding-rzn.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду