Сайдинг-центр Рязань, торговая компания
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Окружная дорога 185 километр, 2Б к5
Индекс: 390020.0
Телефон: +7 (4912) 99‒72‒38
Мобильный Телефон: +7‒961‒130‒99‒18
Сайт: http://sayding-rzn.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду