СБК, оптовый магазин

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Московский проспект, 11з

Индекс: 394026.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒126‒00‒30

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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