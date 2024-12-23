СБК, оптовый магазин
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Московский проспект, 11з
Индекс: 394026.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒960‒126‒00‒30
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк