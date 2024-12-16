Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Сделали подборку подарков, которые точно пригодятся.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Новый год нельзя представить без подарков. Если вы хотите сделать действительно полезный презент близкому человеку или просто порадовать себя к празднику, у бренда Dreame есть несколько идей, которые могут вам понравиться. С 16 декабря по 6 января они предлагаются с приятными скидками.

Новинка года: робот-пылесос X40 Ultra Complete 7 в 1

Компания называет его самым умным пылесосом. И есть за что. Во-первых, робот может сам определить тип комнаты и напольного покрытия, выбрав оптимальную стратегию уборки. Во-вторых, он строит карты дома и умеет распознавать и обходить более 120 предметов. В-третьих, он даже заботится о домашних питомцах! Пылесос определит наличие в комнате животного и проведет уборку так, чтобы его не тревожить.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

И уборка получится превосходного качества. Мощность всасывания 12 000 Па отвечает за это, как и технология с выдвигающейся боковой щеткой, которая позволяет провести уборку в самых труднодоступных углах дома. X40 Ultra Complete 7 в 1 еще и моет пол. Так, у пылесоса выдвигаются швабры, чтобы провести уборку даже под мебелью или вдоль плинтусов. Специальная технология обнаружения пятен и встроенная камера позволяет избавиться от сложных липких загрязнений. А для уборки ковров боковая щетка может подниматься, при этом мокрую швабру пылесос снимет сам, чтобы не намочить покрытие.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

И еще одно — пылесос самоочищается и полностью автоматизирован: опустошает пылесборник, очищает швабры и поддон для мытья, заправляется водой и моющим средством. 

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Это действительно очень умное устройство!

Вертикальный пылесос Dreame Z30

Еще одна новинка. Вертикальный пылесос обеспечивает высокое качество уборки благодаря мощности всасывания 310 AW и специальной технологии, которая позволяет обнаружить скрытую пыль на полах и коврах. Кроме этого, Dreame Z30 автоматически определяет необходимую мощность: встроенные датчики реагируют на размер частиц пыли и грязи, и встроенный чип соответствующим образом регулирует мощность.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Благодаря фильтру HEPA H14 задерживаются мельчайшие частицы пыли и удаляются бактерии и вирусы. У щеток есть подсветка, что позволяет увидеть мелкую грязь, а за счет конструкции мягкой щетки эффективно пропылесосить даже вдоль плинтусов. Без подзарядки Dreame Z30 может работать до 90 минут, что эквивалентно уборке 200 кв. м.

Пылесос поставляется с комплектом из 8 насадок, чтобы очистить мягкую мебель, столешницы, залезть в труднодоступные углы, но также есть особая насадка для владельцев домашних животных, которой можно вычесывать питомцев: одно нажатие, и шерсть тут же всосется в пылесборник.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Вертикальный моющий пылесос Dreame H14 Dual 5 в 1

Этот пылесос отлично справляется и с сухой, и с влажной уборкой, так что швабра больше не понадобится. Благодаря многофункциональной щетке с подсветкой, мощности всасывания 18 кПа и вращению щетки 520 об/мин ни одна грязь не останется на поверхности. Грязная вода откачивается в процессе уборки за счет высокой мощности всасывания. Автоматическая дозировка моющего средства, которая подбирает концентрацию под тип загрязнения, тоже поможет сделать уборку эффективной.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Полы будут идеально чистыми даже под мебелью, ведь пылесос — единственный из линейки бренда, который раскладывается до 180 градусов и за счет небольшой высоты (14 см корпус и 9,8 см щетка) может пролезть под диваны или тумбы. 

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Щетки самоочищаются — промываются чистой водой, а затем высушиваются при 60 градусах. Можно сделать сушку быстрой, буквально за 5 минут, или оставить пылесос сушиться на станции в тихом режиме до одного часа. Кроме того, щетка еще и стерилизуется ионами серебра, как и резервуар.

В комплекте идут насадки для очистки мебели, щелей и мягкая щетка для уборки пыли с любых поверхностей.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Портативный высокоскоростной фен Dreame Pocket

Этот подарок точно понравится прекрасной половине человечества. Портативный фен Dreame Pocket весит всего 300 грамм, его удобно брать с собой в путешествие или командировку (больше никакой долгой сушки отельными фенами). При этом он развивает высокую скорость благодаря мощному двигателю, обеспечивающему 110 000 оборотов в минуту. Отрицательно заряженные ионы не дают волосам электризоваться.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Но и это не все, ведь фен оснащен двумя насадками: для создания красивых локонов и идеального выпрямления. Укладка получится быстрой и будет соответствовать настроению. Фен представлен в двух красивых цветах: серый космос и титановый золотистый.

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Dreame

С 16 декабря по 6 января Dreame снижает цены на эти товары, чтобы настроение перед Новым годом и в праздничные каникулы было еще лучше, ведь теперь порадовать себя и близких — это не только просто, но и выгодно.

Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., рег. номер 91120118MA06YD134Q, ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneP51DkZD6t
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1 127 746 552 120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17

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