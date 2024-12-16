Себе, семье и друзьям: 4 технологичных подарка на Новый год

Сделали подборку подарков, которые точно пригодятся.

Новый год нельзя представить без подарков. Если вы хотите сделать действительно полезный презент близкому человеку или просто порадовать себя к празднику, у бренда Dreame есть несколько идей, которые могут вам понравиться. С 16 декабря по 6 января они предлагаются с приятными скидками.

Новинка года: робот-пылесос X40 Ultra Complete 7 в 1

Компания называет его самым умным пылесосом. И есть за что. Во-первых, робот может сам определить тип комнаты и напольного покрытия, выбрав оптимальную стратегию уборки. Во-вторых, он строит карты дома и умеет распознавать и обходить более 120 предметов. В-третьих, он даже заботится о домашних питомцах! Пылесос определит наличие в комнате животного и проведет уборку так, чтобы его не тревожить.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

И уборка получится превосходного качества. Мощность всасывания 12 000 Па отвечает за это, как и технология с выдвигающейся боковой щеткой, которая позволяет провести уборку в самых труднодоступных углах дома. X40 Ultra Complete 7 в 1 еще и моет пол. Так, у пылесоса выдвигаются швабры, чтобы провести уборку даже под мебелью или вдоль плинтусов. Специальная технология обнаружения пятен и встроенная камера позволяет избавиться от сложных липких загрязнений. А для уборки ковров боковая щетка может подниматься, при этом мокрую швабру пылесос снимет сам, чтобы не намочить покрытие.

Dreame

Dreame

Dreame

И еще одно — пылесос самоочищается и полностью автоматизирован: опустошает пылесборник, очищает швабры и поддон для мытья, заправляется водой и моющим средством.

Это действительно очень умное устройство!

Вертикальный пылесос Dreame Z30

Еще одна новинка. Вертикальный пылесос обеспечивает высокое качество уборки благодаря мощности всасывания 310 AW и специальной технологии, которая позволяет обнаружить скрытую пыль на полах и коврах. Кроме этого, Dreame Z30 автоматически определяет необходимую мощность: встроенные датчики реагируют на размер частиц пыли и грязи, и встроенный чип соответствующим образом регулирует мощность.

Dreame

Dreame

Dreame

Благодаря фильтру HEPA H14 задерживаются мельчайшие частицы пыли и удаляются бактерии и вирусы. У щеток есть подсветка, что позволяет увидеть мелкую грязь, а за счет конструкции мягкой щетки эффективно пропылесосить даже вдоль плинтусов. Без подзарядки Dreame Z30 может работать до 90 минут, что эквивалентно уборке 200 кв. м.

Пылесос поставляется с комплектом из 8 насадок, чтобы очистить мягкую мебель, столешницы, залезть в труднодоступные углы, но также есть особая насадка для владельцев домашних животных, которой можно вычесывать питомцев: одно нажатие, и шерсть тут же всосется в пылесборник.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Вертикальный моющий пылесос Dreame H14 Dual 5 в 1

Этот пылесос отлично справляется и с сухой, и с влажной уборкой, так что швабра больше не понадобится. Благодаря многофункциональной щетке с подсветкой, мощности всасывания 18 кПа и вращению щетки 520 об/мин ни одна грязь не останется на поверхности. Грязная вода откачивается в процессе уборки за счет высокой мощности всасывания. Автоматическая дозировка моющего средства, которая подбирает концентрацию под тип загрязнения, тоже поможет сделать уборку эффективной.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Полы будут идеально чистыми даже под мебелью, ведь пылесос — единственный из линейки бренда, который раскладывается до 180 градусов и за счет небольшой высоты (14 см корпус и 9,8 см щетка) может пролезть под диваны или тумбы.

Dreame

Dreame

Щетки самоочищаются — промываются чистой водой, а затем высушиваются при 60 градусах. Можно сделать сушку быстрой, буквально за 5 минут, или оставить пылесос сушиться на станции в тихом режиме до одного часа. Кроме того, щетка еще и стерилизуется ионами серебра, как и резервуар.

В комплекте идут насадки для очистки мебели, щелей и мягкая щетка для уборки пыли с любых поверхностей.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Портативный высокоскоростной фен Dreame Pocket

Этот подарок точно понравится прекрасной половине человечества. Портативный фен Dreame Pocket весит всего 300 грамм, его удобно брать с собой в путешествие или командировку (больше никакой долгой сушки отельными фенами). При этом он развивает высокую скорость благодаря мощному двигателю, обеспечивающему 110 000 оборотов в минуту. Отрицательно заряженные ионы не дают волосам электризоваться.

Dreame

Dreame

Dreame

Но и это не все, ведь фен оснащен двумя насадками: для создания красивых локонов и идеального выпрямления. Укладка получится быстрой и будет соответствовать настроению. Фен представлен в двух красивых цветах: серый космос и титановый золотистый.

Dreame

Dreame

Dreame

С 16 декабря по 6 января Dreame снижает цены на эти товары, чтобы настроение перед Новым годом и в праздничные каникулы было еще лучше, ведь теперь порадовать себя и близких — это не только просто, но и выгодно.

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