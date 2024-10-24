Селин Дион рассказала, как вести себя в случае выявления страшного диагноза

Знаменитая канадская певица Селин Дион, которая с 2022 года борется с редким неизлечимым заболеванием, выступила с речью о том, как справляться и вести себя в случае выявления страшного диагноза, сообщает Zakon.kz.

По словам Дион, пишет Page Six, самое главное – не терять надежду, тем более сегодня, когда каждый день появляются новые современные методы лечения.

«Качественная помощь дает самый ценный ингредиент – надежду. Я знаю, насколько это важно. И те, кто, как и я, столкнулись с этим, должны делать все, чтобы распространять этот великий дар надежды», – заявила певица.

Известно, что несколько лет назад Селин диагностировали редкое и неизлечимое неврологическое расстройство – синдром мышечной скованности. А в декабре 2023 года стало известно, что она утратила контроль над телом. В апреле 2024 года ее сестра рассказала, что о неизлечимо больной Селин Дион выпустят фильм.