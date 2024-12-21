Селлер, супермаркет кровли и фасадов

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Ракитовское шоссе, 12а

Индекс: 443051.0

Телефон: +7 (846) 277‒22‒49

Мобильный Телефон: +7‒927‒207‒22‒49

Сайт: http://www.pro-seller.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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