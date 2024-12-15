Сэндвич-Панели, торговая компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒963‒073‒73‒83

Сайт: http://ts-74.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк