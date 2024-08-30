Серьезными ранениями закончился конфликт сотрудников отеля и туристов в Египте

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате инцидента, произошедшего в одном из отелей в городе Таба на берегу Акабского залива в Египте, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», инцидент произошел между постояльцами отеля – израильскими арабами – и его сотрудниками после того, как гости отказались платить за предоставленные им услуги. В результате стычки один из работников отеля получил серьезные травмы, трое других сотрудников и трое туристов незначительно пострадали. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Местные стражи порядка уже начали расследование произошедшего.