Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов

Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов

Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов

Российский актер Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой, сообщает Zakon.kz.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» он заявил, что разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету.

«Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», – сообщил артист.

Между тем, артист все же не раскрыл имя бывшей девушки. Однако в августе СМИ писали, что у Бурунова был роман с бизнесвумен Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

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